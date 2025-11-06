Eleazar Gómez asegura que hay un COMPLOT en La Granja VIP: “Todo es en mi contra”

La tensión sigue subiendo en La Granja VIP y, como cada Miércoles de Nominación, las emociones comienzan a salirse del corral. Mientras algunos granjeros afinan sus estrategias en silencio, otros no dudan en expresar sus sospechas. Nuevamente, Eleazar Gómez lanzó una fuerte declaración que dejó a todos con el ojo cuadrado, pues cree que existe un plan en su contra para sacarlo de la competencia.

¿Qué dijo Eleazar Gómez sobre las nominaciones en La Granja VIP?

Durante una charla con Manola Díez, Eleazar confesó que no espera ser nominado esta semana… pero no por las razones que muchos imaginarían. Según él, sus compañeros quieren evitar que participe en el Juego de Salvación del jueves, para esperar que llegue directo a la Gala del domingo como nominado por el Viernes de Traición, sin posibilidad de protegerse. Para Eleazar, este movimiento busca debilitarlo, pues asegura que sus seguidores en el exterior han sido clave para mantenerlo dentro del reality.

Aunque Manola intentó calmarlo y bajarle el tono a sus sospechas, Eleazar insistió en que ha observado comportamientos y conversaciones que lo hacen pensar que hay un complot. Él cree que sus rivales temen que pueda salvarse con el respaldo del público, por eso prefieren empujarlo a la zona de riesgo hasta el último momento. Para él, todo está fríamente calculado.

¿Quiénes podrían estar detrás de esta supuesta estrategia?

Manola, en un intento por entender los motivos detrás de esa sospecha, comentó que había escuchado rumores sobre una posible nominación a Lola, aparentemente porque algunos granjeros creen que ella ya no desea continuar. Sin embargo, aseguró que no le dijo nada a Lola por respeto y para no herirla, además de que resultó ya nominada por El Legado de Omahi. En medio de la conversación, también criticó la forma en que Eleazar lanza teorías , pero luego se guarda información, lo que genera más reacción en su contra.

A medida que se acercan las decisiones más importantes de la semana, crece la incertidumbre sobre quién está jugando con estrategia y quién con el corazón. Lo que sí es seguro es que en La Granja VIP, la paranoia, las alianzas y las sorpresas nunca descansan.

Sigue el drama y las estrategias de La Granja VIP de lunes a viernes a las 9:00 p.m. y la Gala dominical a las 8:00 p.m. por Azteca UNO. Disfrútalo también 24/7 en Disney+ y en el canal oficial de YouTube de La Granja VIP.