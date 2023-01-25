Alan Estrada compartió que es gay como apoyo a la comunidad LGBT+.

Hace unos días, Alan Estrada hizo uso de sus redes sociales para compartir con el público que es gay, pero qué es lo que lo llevó a revelar ese hecho de su vida íntima sin cortapisas.

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¿Qué me motivó? Pues, me motivó honestamente, parte de que tengo muchísimos primos, muchísimos sobrinos y si alguno de ellos pertenece a la comunidad LGBT, quiero que sepan que en su familia hay alguien que es orgullosamente de la comunidad y que muchos de los prejuicios que tenemos, en realidad son falsos y tu orientación sexual no tiene nada que ver con tu éxito como persona o tu realización como persona o lo fregón que puedas ser en lo que haces

Yo creo que es normal que sea noticia, pero sí creo que nosotros como figuras públicas y a mí que me siguen varios niños, adolescentes, que sepan que no están solos y que, a veces, desafortunadamente, lo que sí es lamentable, es cuando la familia les da la espalda, porque al final, el lazo de sangre ahí está y que sepan que, si esa familia les da la espalda, hay otra familia que los estamos esperando con los brazos abiertos

Alan Estrada prepara una versión gay de su popular musical.

Por cierto, Alan adelantó que debido al éxito del musical ‘Siete Veces Adiós’, que él escribió, este año estrenará una versión gay, protagonizada por dos actores.

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