Rafael Herrerías confirma que Luis Miguel va a regresar a los escenarios.

Ya lo habíamos adelantado en Ventaneando, 2023 marcará el regreso a los escenarios de Luis Miguel con una gira de conciertos, así lo refrenda su amigo, el empresario Rafael Herrería, quien adelantó que el cantante ya se encuentra ensayando a pesar de que, últimamente se le ha visto en España muy ocupado en su nueva relación sentimental con la española, Paloma Cuevas.

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Sí, ya está ensayando y tuvo un problemita de resfriado, de aire acondicionado, pero está bien y la gira va a ser espectacular

Pero, justamente sobre el romance de Luis Miguel con la exesposa del torero Enrique Ponce, Herrerías habló más ampliamente, incluso dando por sentada la relación.

Al final de cuentas, estaba separada no está andando con una casada, si estuviera casada yo estaría en contra. Uno tiene relaciones con la gente que está cercana, no vas a ir a buscar una gente a otro país, una cosa así, son amigos, son compadres, son amigos de toda la vida. Soy amigo de los dos, por lados separados, no puedo echar porras, ni criticar, quiero que les vaya bien a los dos

Sobre sí cree que el romance termine en boda, dijo:

No lo creo, yo no lo creo. No me han invitado

El empresario habló de la relación de Luis Miguel con su hija y Aracely Arámbula.

Por último, el empresario que desfiló por la alfombra roja de la película ‘Infelices para Siempre’ reveló que no ha hablado con Michelle Salas, sobre un reencuentro con su padre de quien, como se sabe, está distanciada a raíz de cómo fue retratada en su bioserie.

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Estuvo conmigo en la casa, me fue a dar el pésame, falleció mi señora, ella está haciendo su vida, no requiere de él, más que por afecto. Ella está viviendo con el novio y no tiene problemas de nada, no está cerca de él como mucha gente

De lo que no quiso hablar es sobre el reciente video que Aracely Arámbula, publicó en sus redes sociales haciendo el eco del nuevo tema de Shakira, luego de trascender que Luis Miguel no le da pensión para sus hijos desde hace tres años.

