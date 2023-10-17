"¡Lo que hizo Alann Mora es de cobardes!” Los Destrampados enfrentan al cantante

Uno de los momentos más polémicos que han vivido Los Destrampados y Alann Mora, ha sido durante su participación en el reality La Nota De Oro, donde todos quieren llegar a la gran final.

Todo comenzó por acciones de Alann, quien tomó la decisión de autonoiminarse para no hacerlo por otro concursante. Sin embargo, momentos después, salieron otros puntos sobre la mesa de ‘De Lo Que UNO Se Entera', ya que los tres fueron invitados por Carlos ‘Chicken’ Muñoz.

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¿Cuáles son los problemas de Los Destrampados y Alann Mora?

Las cosas no han salido de la mejor forma, ya que las rivalidades han crecido tanto, que Los Destrampados, han acusado a Alann de ser impuntual y violar las reglas.

Recuerden que el primer concierto, Alanm Mora llegó, la cita era 6:30 y llegó hasta las 8:40 y de repente entra corriendo… Sentir pasos en la azotea, creo que Los Destrampados en ese reality, son los últimos que hasta quisieran hasta ganar, a nosotros no nos da miedo estar nominamos, porque jugamos el reality…, pero lo que hizo Alann es de cobardes, lo que hizo Alann de nominarse es de cobardes, porque no tuvo el valor de nominar a alguien de ahí, de su competencia y dijo ‘yo me pongo, yo me pongo’ así como de ‘yo los voy a salvar a todos’

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En medio de sus fuertes declaraciones, Alann Mora llegó tarde a la cita para poder defenderse de la forma correcta, lo que ha encendido la polémica.