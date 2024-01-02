Alberto Vázquez no regresará a los escenarios por temas de salud

Alberto Vázquez, no regresará más a los escenarios, debido a cuestiones de salud, aunque está en condiciones de seguir grabando, así lo reveló Arturo Vázquez, su hijo en exclusiva para Ventaneando.

Mi papá, está en completa forma para poder grabar, no puede dar conciertos ya, porque se lo recomendó el cardiólogo, que mejor se cuidará, porque pararse enfrente de 10 mil personas o 30 mil, requiere mucha energía. Él todavía puede cantar, lo que no puede hacer es esfuerzo, subir escaleras, bajar escaleras, agitarse

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Es precisamente, esta labor musical lo llevó a grabar de forma independiente un cover del tema ‘Sonreír’, versión en español del clásico ‘Smile’ de Nat King Cole, y lo hizo rodeado de su familia.

Está haciendo un poco esa labor, las canciones que a él le gustaron, que lo marcaron de por vida, las está haciendo, la idea es de él, juntar a toda la familia, a mi hija, mi prima, mi sobrina, a mi hermano Juan Alberto, fue maravilloso

Sobre la relación actual con su padre, Arturo comentó.

Muchas veces se nos ha tachado de que no tenemos una buena relación, pero lo que pasa es que cuando pasaba algo, si no me contestaba un WhatsApp, y yo comentaba que no me contestaba, se magnificaba eso, decían ‘están peleados el papá y el hijo’ no peleados, tuvimos siempre algunas diferencias, como todos los papás con los hijos, yo tengo hijos y tengo diferencias con mis hijos

¿Cómo es la relación de Alberto Vázquez y su pareja?

Y, sobre las críticas por la diferencia de edades entre Don Alberto Vázquez y su actual esposa, 43 años menos que él, dijo.

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