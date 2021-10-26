Abogado revela cómo está Héctor “N” tras meses en prisión.

Héctor Parra podría tener un amparo en los próximos días.

Dentro de tres días, Héctor Parra sabrá si surtió efecto o no el amparo en contra del auto de vinculación que lo llevó a quedar en prisión preventiva por la denuncia de su hija Alexa Parra.

Al terminar la audiencia que tuvo lugar este lunes en torno a este recurso, así lo reconfirmó su abogado, quien tal como lo adelantó ayer en Ventaneando, pugna además que el actor sea juzgado solo por el delito de abuso sexual y no por el de corrupción de menores.

En la audiencia nos fue bien; logramos exponerle a los magistrados que se encargarán de la resolución, las deficiencias que tuvo el auto de vinculación en contra de Héctor o esta falta de lealtad del Ministerio Público ante el ocultamiento de los dictámenes que ya todo mundo conoce

Por supuesto, también ante la falta de capacidad de valoración del señor juez de control para reclasificar

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¿Cuál es el estado de salud de Héctor "N"?

El abogado relató qué ánimos tuvo Héctor durante la audiencia.

Lo seguimos viendo fuerte y convencido. Héctor es inocente y esa inocencia lo hace estar sólido ante lo adverso. Son momentos complicados; ahorita nos acaba de pedir que le acerquemos un sándwich y un jugo

Por cierto, Héctor no sabe que su propio abogado fue denunciado por Alexa Parra por el delito de revelación de secretos..

No hemos comentado nada sobre la denuncia que se puso en mi contra; no me pueden prohibir ejercer mi profesión

El abogado también se refirió a las polémicas declaraciones que Sergio Mayer lanzó en su contra hace unos días.

El señor lo que sabe es bailar, no conoce de leyes. Esta fase de investigación es un derecho que tiene cualquier imputado y que establece el código penal de procedimientos penales. Burlarse de eso, es burlarse de su desconocimiento mismo

En caso de que el recurso de amparo no proceda, Héctor “N” esperará a que se cumpla el plazo ampliado de la prisión preventiva en diciembre próximo.

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