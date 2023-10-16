Alejandra Guzmán reacciona tras la asistencia de Luis Miguel a la boda de Michelle Salas

Aunque tal como lo adelantó Ventaneando no fue requerida para la boda de su ahijada y sobrina Michelle Salas en Italia, Alejandra Guzmán no tuvo empacho en enviar un mensaje positivo a los novios.

La amo a Michelle, le mando un beso, que tenga el día más feliz de su vida, me da mucho gusto que esté feliz, eso es lo más bello en la vida. Estaría yo allá, pero tengo trabajo

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Y sobre la sorpresiva presencia de Luis Miguel en la boda, un suceso que Ventaneando confirmó desde el viernes pasado, la rockera dijo:

Es su papá, qué padre. Hay que echar buena onda, ¿no? Yo creo que eso es lo más maravilloso que te puede pasar. Ser feliz en la vida. Hay que brindar

¿Qué opina del caso de Larry Ramos?

En otros temas, la cantante fue contundente al referirse al fraude millonario, del que Larry Ramos, expareja de Ninel Conde la hizo víctima junto a otro grupo de personas y, es que ha trascendido que el defraudador, ya ha sido localizado en Cuba, donde permanecía escondido.

Ya sé ya sé que apareció por ahí escondidito, pagará con la vida y con el karma

La Guzmán, fue captada este viernes rumbo a Monterrey, donde se presentó en la Arena de esa ciudad.

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