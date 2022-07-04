Alejandra Guzmán conmueve a todos con mensaje a Frida Sofía.

Nuestra querida Pati Chapoy entrevistó a Alejandra Guzmán en exclusiva para nuestro programa Ventaneando. La rockera abrió su corazón respecto al distanciamiento con su hija Frida Sofía, asegurando que "algún día va a abrir los ojos".

"Hay que dejar que cada quien toque su fondo y que todo mundo escoja lo que quiere en la vida. Soy una mamá a la que le duele lo que pasa, soy sensible, pero sé que algún día va a volver. Sé que algún día va a abrir los ojos y se va a dar cuenta... porque yo también le reclamé a mi madre", dijo la intérprete de Hacer el amor con otro.

A pesar de la fuerte polémica entre madre e hija, La Guzmán asegura que está con los brazos abiertos para su única hija, fruto de su relación con Pablo Moctezuma.

"Yo siempre tendré mi corazón abierto, sé que existe un hilo que es el cordón umbilical y eso nunca va a dejar de estar unido. Yo sé quién es y sé que algún día se va a dar cuenta. Algún día despertará, yo sé quién es, vino de aquí y está hecha con amor. Con eso nadie puede ni podra; con el amor de una madre", contó en exclusiva a Ventaneando.

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Alejandra Guzmán contó cómo vivió su embarazo

Alejandra Guzmán confesó a este programa que decidió tener a Frida Sofía sin miedo a las opiniones de terceras personas.

"Yo estaba en el momento más importante de mi carrera, y pude haberla no tenido, pero dije 'la quiero tener'. Me valía gorro lo que dijeran... yo seguí adelante siendo madre y padre. A veces se les olvida, pero siempre sabes quién eres. Puedes engañar a todo el mundo, pero a ti no", concluyó a este programa.

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