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FOTOS | Alejandra Guzmán aclara cómo es la relación con su hermana Sylvia Pasquel, ¿está rota?

La rockera fue cuestionada por la prensa sobre la relación que lleva con su hermana y no se quedó callada.

Por: TV Azteca

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