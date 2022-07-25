Alejandra Guzmán mostró su respaldo a Ricky Martin tras polémica.

Ante el triunfo de Ricky Martin en tribunales por los señalamientos de acoso por parte de su propio sobrino, la cantante Alejandra Guzmán se solidariza con Ricky, recordando que ella ha sido objeto del mismo tipo de traiciones, es decir, surgidas en el seno de su propia familia en repetidas ocasiones.

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Es un gran hombre y, a veces, pues yo también lo he vivido, pero gracias a Dios uno está en paz

Alejandra Guzmán quiere dar un gran show a sus fans.

Alejandra Guzmán, fue captada a su llegada a la casa de su madre Doña Silvia Pinal, ahí también reveló que jamás deja de prepararse como artista, ya que esa misma tarde retomó sus clases de canto y baile con miras de su concierto del próximo 30 de este mes en la Arena Ciudad de México en donde quiere darles un gran show a sus miles de fans.

Gracias a Dios bien, preparándome, lo del 30 y ensayando, ahorita vengo de mi clase de canto y de baile

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