Alejandro Gou responde a críticas de Lolita Cortés sobre sus musicales
Alejandro Gou habló con los reporteros y aprovechó para responder a las críticas que Lolita Cortés hizo de sus musicales. ¿Qué fue lo que nos dijo?
El productor Alex Gou lamentó las recientes declaraciones de Lolita Cortés, criticando la obra ‘Lagunilla Mi Barrio’ y el musical ‘Mentiras’.
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Yo me decido a producir teatro, no problemas, si la señora tiene algo contra mí, qué padre, no está aquí, porque creo que ya no canta, no sé si cante. Luego criticó a las Mentiras y que no cantaban mis mentiras, por el amor de Dios, si quiere las ponemos a las Mentiras y a ella, o a ella y a María León, si gusta y canta mejor, le doy el papel, con mucho gusto
Alejandro Gou reconoció el talento de Lolita Cortés.
El productor de teatro, aseguró que le tiene un respeto a la actriz, por lo que le tiene las puertas abiertas.
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La respeto, fue una gran actriz, pero creo que no se cuidó su vocecita, pero bueno, yo la respeto mucho y si dijo algo y se burla, pues qué bueno; yo no me burlo de ella, yo le tengo las puertas abiertas aquí, pero si se burla, vamos a verlo con hechos, yo no digo que se burló, tú lo dijiste y yo estoy contestando, para que luego no pongan el título ahí