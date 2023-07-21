Alejandro Gou responde a críticas de Lolita Cortés sobre sus musicales

El productor Alex Gou lamentó las recientes declaraciones de Lolita Cortés, criticando la obra ‘Lagunilla Mi Barrio’ y el musical ‘Mentiras’.

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Yo me decido a producir teatro, no problemas, si la señora tiene algo contra mí, qué padre, no está aquí, porque creo que ya no canta, no sé si cante. Luego criticó a las Mentiras y que no cantaban mis mentiras, por el amor de Dios, si quiere las ponemos a las Mentiras y a ella, o a ella y a María León, si gusta y canta mejor, le doy el papel, con mucho gusto

Alejandro Gou reconoció el talento de Lolita Cortés.

El productor de teatro, aseguró que le tiene un respeto a la actriz, por lo que le tiene las puertas abiertas.

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