Esto le heredó Ignacio López Tarso a la actriz Aracely Arámbula

Vaya revelación que hace Juan Ignacio Aranda, hijo del entrañable actor Ignacio López Tarso, pues dentro de las propiedades y objetos que dejó el actor, y que su familia decidió donar a museos y obsequiar a amigos cercanos, se encuentra uno muy particular e íntimo, que tiene que ver, nada menos que con Aracely Arámbula, escuche con atención.

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Hemos donado mucho de la vida, del legado artístico, profesional y personal de mi padre, a Lety Calderon, Aracely Arámbula, Gracini, César Costa, Tina French; a sus grandes y más entrañables amigos

¿Cuál fue el regalo que le dejó a Aracely Arámbula?

Juan Ignacio Aranda, reveló la historia que existe detrás del regalo que le dejó a Aracely Arámbula, la cual es muy peculiar.

Cuando dibujaba, Aracely Arámbula, siendo el Picasso que ella se desnudaba, ella tenía simplemente un protector y mi papá la veía semidesnuda y el público no veía el caballete, mi papá, la dibujaba. Eso lo dibujó, no era un papel nuevo cada función, era el mismo papel y mi papá simplemente daba los retoques, eso se lo regaló

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Ella nunca lo vio, el productor lo dobló, lo guardó, es un regalo espléndido; Lety Calderon, el sombrero de Bobo Melesio

Juan Ignacio, acudió al reestrenó de Los Musicales de Broadway en el Teatro de la República, producidos por su amigo, Álvaro Cerviño.

