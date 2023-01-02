Alex Basteri dijo que sus hermanos sí son unidos a pesar de todo.

Alex Basteri habló EN EXCLUSIVA con Ventaneando para decir que Luis Miguel sí sabía de la marca que lleva el nombre de su madre y también sobre su relación con sus hermanos. Entérate de lo que dijo.

Al ser cuestionado sobre si sus hermanos estaban involucrados en ese negocio, Basteri respondió: “Mis hermanos están enterados obviamente de este negocio, tienen conocimiento total, al fin y al cabo, el tema del logotipo es una idea que tiene que ver con las dobles B de los Basteri, del medio, que se me ocurrió hasta el final ponerle una pequeña línea como “h” de hermanos, y la intención de unir a los hermanos está lógico, pero tiene su código.

Alex dijo que los hermanos son unidos, pese a que cada quien anda con su vida.

“No tenemos 15 años, tenemos cada quien una vida ya, nos respetamos mucho. Yo creo que tenemos una familia muy corta y yo soy muy respetuoso a mis dos hermanos y siempre los voy a amar, siempre los voy a querer y siempre los voy a respetar en todos los sentidos”.

¿Se ven seguido Alex y sus hermanos?

“Intentamos, cada quien tiene un mundo”. Somos misteriosos y cada quien anda dando vueltas por todos lados”.

¿Cómo han logrado vivir con la ausencia de su madre?

Ahorita estoy reviviendo cosas que tenía tapadas totalmente y gracias a esta eventualidad, que es abrir el tema de mi familia, empiezo a sentir una emoción sí especial, de mucho extrañar, de recordar momentos muy fuertes, por eso estoy haciendo lo que estoy haciendo, no es una cuestión de negocio, es una cuestión de corazón, no es otra cosa, finalizó Basteri.

