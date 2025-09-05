Muere el influencer Rolling Ray a dos días de celebrar su cumpleaños

Hay un profundo dolor en las redes sociales debido a que murió Rolling Ray, quien era un ícono en Internet por sus frases ingeniosas y videos virales. Al joven le faltaban 2 días para poder cumplir sus 29 años.

Este influencer y ex estrella de Zeus Network, se llama realmente Raymond Harper y era originario de Washington. Su muerte también fue reportada por TMZ y FOX 5 DC, aunque hasta el momento no se ha revelado la causa.

¿Qué se sabe de la muerte de Rolling Ray?

Pues si bien no se sabe la causa que lo llevó a su muerte, si se conoce que en su vida enfrentó múltiples desafíos de salud a lo largo de su vida. Rolling Ray tenía Atrofia Muscular Espinal (AME) tipo 3, una enfermedad genética que causa debilidad muscular progresiva y que lo obligó a usar silla de ruedas desde su infancia.

Fue su madre Sazola Nay, quien anunció la noticia en su cuenta de Facebook. Zeus Network confirmó el deceso a través de un emotivo mensaje en sus redes sociales el pasado jueves 4 de septiembre.

¿Quién fue Rolling Ray?

Rolling Ray nació en 1997 en Washington D.C., Ray se consolidó como una figura emblemática en línea, cuya personalidad audaz y su inconfundible frase “purr” trascendieron la pantalla para formar parte del lenguaje y la cultura de la Generación Z.

Su carrera comenzó en 2018 cuando apareció en el programa Catfish: Trolls de MTV. Luego su presencia se extendió a otros programas como Divorce Court y Bobby I Love U, Purrr.

Donde ganó más popularidad fue en las redes sociales como Twitter, Instagram y TikTok. Contaba con alrededor de 500 mil seguidores en Instagram, ya que conquistó a su público con su humor irreverente y su contenido cómico y sarcástico.

También tenemos que mencionar que el influencer era una clara representación de la fuerza de voluntad.Debido a un accidente que sufrió en la infancia, tenía que utilizar una silla de ruedas que no fue nunca un impedimento para salir adelante.

Se convirtió en un defensor de los derechos de las personas con discapacidad, enviando el poderoso mensaje de que una discapacidad no significa perder la voz o la presencia.

