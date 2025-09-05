¿Saben algo? Los fans predijeron que Ferka sería crítica de La Granja VIP... ¡y se cumplió!

Cuando La Granja VIP publicó que dos nuevos críticos serían anunciados este viernes 05 de septiembre, el chisme y las especulaciones estuvieron a full en Instagram, pero lo que más llamó la atención fue que los internautas mencionaron a Ferka… ¡y le atinaron!

La Granja VIP: Linet Puente revela en Ventaneando TODO sobre su participación en el reality [VIDEO] Esta mañana se dio la noticia de que nuestra querida Linet Puente será parte de los críticos de La Granja VIP.

¿Los fans predijeron a Ferka como crítica de La Granja VIP?

Hace unas horas, la cuenta oficial de Instagram de La Granja VIP encendió los ánimos entre los internautas cuando publicó una foto sospechosa con 2 sombras para anunciar que precisamente este viernes serían destapados dos críticos más.

Con Lola Cortés, Linet Puente y Flor Rubio como críticas confirmadas , los fans de TV Azteca comenzaron a soltar algunos nombres muy interesantes sobre quiénes eran sus opciones favoritas... ¡todo basado en las siluetas de la imagen!

INSTAGRAM/lagranjavipmx

Nombres como Horacio Villalobos, Karina Torres e incluso Paola Suárez salieron a relucir en los comentarios, pero lo que acabó por enloquecer a la comunidad virtual fue el hecho de que varios mencionaran a Ferka: ¡la predicción se cumplió y ahora ella está lista para soltar verdades de la transmisión 24/7 !

Emojis de fuego, corazones y comentarios como “Son Horacio y Ferka” y “Por favor que sea Ferka” encendieron el ambiente en Instagram... ¡ojo que se va a poner mejor, pues este sábado en el partido México vs Japón conoceremos a nuestra primera celebridad y las especulaciones están a todo lo que da en nuestras plataformas!

¿Quiénes son todos los críticos de La Granja VIP?

Con la confirmación de Ferka y Rey Grupero este viernes , el equipo de críticos de La Granja VIP quedó completo y a la espera de soltar muchas verdades, ellos son:

Lola Cortés

Flor Rubio

Linet Puente

Rey Grupero

Ferka

¡No te pierdas el estreno de La Granja VIP a partir de este 12 de octubre del 2025 a través de la señal de Azteca UNO, habrá muchas sorpresas y mucho, pero mucho cacareo!