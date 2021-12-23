Alex Hoyer reveló si Danna Paola es su novia. (VIDEO)

Alex Hoyer fue entrevistado por Ventaneando en el aeropuerto, donde habló de Danna Paola y reveló si es o no su novia. Además, dijo que se la pasa muy bien con ella, pero aseguró que no le gusta responder en su nombre.

"Yo estoy aquí para apoyarla, la admiro muchísimo, es una gran artista, mejor persona y es todo lo que les puedo decir", dijo el actor al ser cuestionado sobre un romance con la cantante de género pop.

Según Hoyer, estuvo con Danna Paola el fin de semana en una posada, donde compartieron tiempo con amigos y se divirtieron en la celebración prenavideña.

"La estamos pasando muy bien, nos entendemos muy bien, te digo es una gran persona, gran artista, yo la admiro muchísimo, la quiero muchísimo", reiteró el actor.

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Alex Hoyer pidió que le pregunten a Danna Paola sobre supuesto noviazgo

Al ser cuestionado varias veces sobre un supuesto noviazgo con Danna Paola, Alex Hoyer pidió que se le preguntara a la exjueza de La Academia al respecto.

"No lo sé, no me gustaría responder por ella, cuando la pueden ver pues ahora sí que preguntarle", dijo contundentemente el actor.

El histrión también aprovechó la oportunidad para pedir a los medios de comunicación que verifiquen cualquier información antes de publicarla para no ocasionar problemas.

"Yo la verdad es que eso sí no lo puedo controlar, a los medios simplemente pedirles que la información que saquen que tengan bases y fundamentos para respaldarla porque pues hay cosas que sí le pueden afectar a la gente, yo por suerte lo que se dijo yo lo tengo súper claro, mi familia también, así que estamos tranquilos y preparándome para el año que viene que va a ser muy especial", dijo.

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