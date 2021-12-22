Lorenzo Méndez revela por qué no ha firmado el divorcio de Chiquis.

EXCLUSIVA. Lorenzo Méndez aún no ha firmado el divorcio. ¿Por qué?

En exclusiva para Ventaneando, Lorenzo Méndez acepta que aún no ha firmado los documentos de la demanda de divorcio que desde el 19 de octubre del año pasado presentó su expareja Chiquis Rivera, debido al papeleo que le exigen.

Y es que según trascendió, para finiquitar el proceso, Lorenzo debe entregar informes detallados sobre sus estados financieros, lista de bienes, gastos, ingresos y deudas, así como declaraciones de impuestos de los últimos años; no obstante que se casaron por bienes separados.

Esto es lo que el cantante respondió a nuestras cámaras este fin de semana que lo encontramos en Ciudad Juárez.

Pues siguen pidiéndome papeles, carnal. No hay nada más, siguen pidiéndome papeles

Más tarde, al salir del restaurante, donde por cierto celebró su cumpleaños, Lorenzo ahondó más sobre el tema entre bromista e irónico, haciendo alusión incluso al pleito que la propia familia Rivera enfrenta actualmente por la auditoría en torno al legado de Jenni.

Me están pidiendo hasta los papeles de si está vacunado mi perro… yo nada más quiero firmar, pero siguen pidiendo papeles por ahí

Que Dios los bendiga, yo quiero muchísimo a la familia, espero que arreglen el desma… se les desea lo mejor de todo corazón. Es una etapa, un capítulo, una página en mi vida que nunca voy a olvidar. Estoy agradecido con Dios y con ellos. Yo nada más quiero que se solucione la cosa, yo nada más quiero seguir trabajando

Te puede interesar: Chiquis Rivera reveló cuál fue el motivo que la orilló a divorciarse de Lorenzo Méndez.

Lorenzo Méndez revela si tiene novia tras pedir el divorcio a Chiquis Rivera

Y sobre si es verdad que sostiene un romance con la actriz Samadhi Zendejas, respondió.

Ya no sé qué hacer… a Samadhi la quiero muchísimo, a su hermano y a todos, pero pues ya sabes, siempre me quieren relacionar con gente

No importa la persona de la que Lorenzo Méndez se enamore o quiera estar, lo que importa es el trabajo y yo quiero enfocarme en mi trabajo siempre

Lorenzo Méndez dedicó un mensaje a todos nuestros televidentes de Ventaneando

Antes de marcharse, Lorenzo Méndez también saludó a los televidentes de nuestro programa y prometió regresar a la Ciudad de México.

Yo soy un hombre fiel. Saludos a Ventaneando, pronto voy a ir a la Ciudad de México porque los extraño muchísimo. Nos vemos pronto

También te puede interesar: Paulina Rubio repartió manotazos a la prensa a su llegada a CDMX.

