Maribel Guardia revela que padece la misma enfermedad que Yuri.

Aunque siempre se ha caracterizado por su belleza y envidiable figura, Maribel Guardia padece una enfermedad de las que pocas personas saben y así lo compartió con la prensa cuando Ventaneando se lo cuestionó. Se trata de la disautonomía, mismo padecimiento que aqueja a Yuri.

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Sí, yo soy disautonomía de toda la vida y le hablé a Yuri, le dije: '¿Cómo es eso que te estás muriendo? Yo ahí la libro, pero no me ando muriendo’, entonces me explicó que la de ella es diferente, porque mi disautonomía, yo nací con ella

Entonces, en mi caso, yo me di cuenta porque hacía ejercicio y tomaba agua, primero me sentía, así como media contentona, como si estuviera medio drogada y luego bolas periquín al suelo, perdí el conocimiento y así, cuando iba a aerobics en aquella época, ellas iban a la izquierda y yo a la derecha, toda pérdida

Hasta que me hicieron unos exámenes, por eso no tomo agua porque el agua me deslava totalmente el sodio del cuerpo, pues en el día tomo mucho refresco para deportista, en la noche puedo tomar agua porque ya sí se me baja la presión, yo soy de presión muy baja y sí tomo agua me deslava completamente y pierdo el conocimiento, pero tomando refresco para deportistas la libro

Yo puedo tomar mucha sal porque la sal es mala para mucha gente, para mí es buena. Yo como muchos cacahuetes con sal, cosas que tengan mucha sal porque me mantienen el sodio alto

Maribel Guardia ya habló con su amiga Yuri

Y aseguró que ha estado al pendiente de la salud de Yuri, quien empezó a presentar síntomas de esta enfermedad tras su contagio de COVID-19.

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