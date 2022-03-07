Juan Osorio no teme a las represalias por su polémica serie de Vicente Fernández.

A Juan Osorio no le preocupan los reclamos legales que pudieran surgir en contra de la bioserie de Vicente Fernández que él produce con Pablo Montero como protagonista, misma que está basada en la biografía no autorizada que escribió la periodista argentina Olga Wornat.

Yo me dedico a producir, a hacer el mejor esfuerzo de este trabajo y le dejo los problemas políticos a los abogados… eso no me corresponde a mí

Yo le tengo que hacer un homenaje al señor y para eso estoy con toda la disposición. Hemos hecho un gran esfuerzo, siempre he dicho que en esta carrera siempre se tiene hambre de hacer mejor las cosas

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Juan Osorio habla de las comparaciones de Jaime Camil y Pablo Montero

Fue durante la boda de Emir Pabón, donde Juan Osorio se dijo comprometido por contar la vida del máximo ídolo de la música regional mexicana en México.

Estoy convencido de que se está haciendo un trabajo con dignidad, un homenaje a Don Vicente y va a ser realmente un reconocimiento a un artista internacional, a una familia, a una señora inolvidable como es Cuquita… es un ejemplo de mujer

Hemos hecho un grande esfuerzo y espero que al público le guste ahora que salgamos al aire

Tampoco teme a las comparaciones entre Pablo Montero y Jaime Camil, quien da vida al ídolo en la serie que el propio Vicente Fernández autorizó en vida.

Vamos a dejar que salgan al aire. Yo creo que cada uno tiene su trayectoria, sus seguidores y su hambre de hacer mejor las cosas… pero el mejor es Pablo

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