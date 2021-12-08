Alfonso Waithsman aclara el “desplante” de Christian Nodal a Belinda.

Alfonso Waithsman niega que haya algún problema entre Belinda y Nodal.

Alfonso Waithsman dijo que fue un malentendido que Nodal se enojara con Belinda por la broma que se hizo viral donde le cantan las mañanitas, como si fuera su cumpleaños, en un restaurante.

'El maquillista de las estrellas' aclaró a detalle que el cantante de regional mexicano solo se apenó por lo que hicieron la cantante pop y sus amigos, pero no se enojó ni le hizo un desaire.

"Empezamos a cantar las mañanitas y él en ningún momento está enojado porque estábamos muy contentos, muy felices de haber trabajado, de que había salido súper bien... le da un poco de pena que todo mundo le está cantando en la mesa y eso porque es un poquito de penita...", narró el famoso.

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Alfonso Waithsman apoya a Galilea Montijo por supuesta relación con narcotraficante

Ante la noticia que dio a conocer un libro donde se asegura que supuestamente Galilea Montijo mantuvo una relación con un narcotraficante, 'El maquillista de las estrellas' le expresó su apoyo.

"Galilea es una mujer que yo amo y respeto, lo único que puedo decir es que yo soy su amigo y estamos en las buenas y en las no tan buenas juntos", dijo Waithsman.

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