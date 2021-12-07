Omar Landa habla de la agresión armada en concierto de Grupo Codiciado.

Nos enlazamos con Omar Landa para saber más de todos los palenques.

Durante el fin de semana se registró un incidente con arma de fuego por parte de uno de los escoltas de Grupo Codiciado, mientras ellos tocaban en un palenque.

Te puede interesar: Christian Nodal tiene un extenso historial de celos con Belinda.

Omar Landa respondió a todos los cuestionamientos sobre la seguridad con la que cuentan en el palenque.

Nosotros tenemos seguridad a parte, quiero aclarar que no estamos en temporada de feria, no es un palenque, en sí es un evento contratado. Nosotros somos un recinto municipal donde la gente contrata y el Grupo Codiciado un empresario lo contrató

Nosotros rentamos el lugar y el empresario es el que realmente, también, contrata a la seguridad. Aquí, el sistema no fue el que entrara esta persona con un arma por las entradas normales, éste entró por el túnel donde entra el artista que vienen protegidos por, este supuesto, seguridad personal del vocalista

Omar Landa se reunió con los miembros de la presidencia municipal para revisar la forma en que van a modificar los contratos.

Precisamente, acabamos de terminar una reunión con nuestra presidenta municipal, la Licenciada Norma Bustamante, para ver cómo vamos a modificar este tipo de contratos para los empresarios que son los que contratan a las artistas, pues para tener más seguridad

Tenemos detectores de metales, la seguridad siempre está; en este caso son las personas cercanas del artista que no permiten y entran corriendo a cantar y siempre existe este tipo de riesgo, por este tipo de elementos

También te puede interesar: Enrique Guzmán critica concierto de Alejandra Guzmán y Paulina Rubio.