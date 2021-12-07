Yahir desmintió todos los rumores sobre su hijo Tristán.

Yahir desmintió algunos rumores que se han dicho de su hijo Tristán.

A la salida de su presentación del pasado viernes como padrino del lanzamiento como cantante de Mía Rubín, intentamos platicar con Yahir sobre la penosa situación que vive con su hijo Tristán, quien ha declarado abiertamente ser adicto a las drogas y vivir de hacer pornografía.

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Pero tanto el cantante como su gente intentaron bloquearnos para no acercarnos y esto ocurrió.

Nos fue increíble, estuvo padrísimo, la verdad estoy feliz con la invitación y creo que todo mundo gozo, que es lo importante

No, no, estoy bien, necesito despejarme, salir, ¿sabes? Necesito disfrutar, también, de la música, de lo que tanto amo

La supuesta sobredosis de su hijo

Y en cuanto a la noticia que circuló hace unos días de una supuesta sobredosis que tuvo su hijo, comentó:

No, no, es mentira. Totalmente mentira, si está bien. Se reactivó todo, revivió todo, fue increíble

Por último y a pesar de la pésima actitud de su acompañante, Yahir agradeció el apoyo de los medios ante tan complicada situación.

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