Alfredo Adame recordó un año 2022 lleno de escándalos.

Luego de un año 2022 lleno de muchos escándalos, Alfredo Adame nos visitó en el primer programa del año, donde habló de los procesos que tuvo que pasar en los últimos meses.

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Feliz de la vida, igual que lo recibo todos los años desde hace mucho tiempo, sin repensar las cosas, sin arrepentirme de nada, sin cargos de conciencia, sin mover un lápiz a mi vida, sería ridículo que, a mis 64 años, pensar en replantearme una nueva estrategia de vida, un nuevo camino

No, pues yo no tengo nada que corregir, ustedes dirán ‘Eres el que más problemas ha tenido’, pero yo no me meto en los problemas, yo no ando por la vida hostigando gente, ni metiéndome con la gente, ni molestando

La gente insana y mal intencionada quieren sus cinco minutos de fama, quieren reflectores, quieren todo ese rollo, o sea me llaman los problemas

Alfredo Adame, reveló que tuvo que ir con una especialista para poder atender sus problemas y, este fue el resultado.

Voy con una prestigiosa psiquiatra, muy prestigiada y le digo ‘Quiero que me digas la verdad, vamos a iniciar, ¿Cuánto tiempo te lleva más o menos llegar a esto?, y entonces, me dice ‘Bueno, de entrada, sí eres un personaje complejo para mí, porque de entrada eres una persona pública y eres actor y yo no sé qué tanto vas a manipular tu forma de hablar, verbalmente, esto y el otro para tratar de engañarme’

Le dije ‘Yo no vengo a engañarte, yo vengo a que me digas la verdad ¿Qué sacas en conclusión tú de mí?’ Entonces, empezó y me dijo ‘Más o menos, nos vamos a llevar sobre seis meses. porque eres un personaje complejo, he visto algunas cosas tuyas’… Yo tengo un síndrome obsesivo compulsivo, porque las cosas salgan como deben de salir…

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Alfredo aseguró que es víctima de su propio éxito.

Alfredo Adame, aseguró que todo lo que pasa en su vida es consecuencia del éxito que ha tenido a lo largo de su vida.