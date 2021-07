Alfredo Adame no tiene dinero y cobra por mentar la ma... Te contamos.

Por falta de dinero, Alfredo encontró algo para hacer negocio, ¡enviar videos mentando mad...! ¿Lo pagabas? Te contamos los detalles.

Debido a la situación tan complicada que se está viviendo en todo el mundo por la pandemia, muchos han emprendido, otros le han entrado a las fotos sexis, ¡y otros a cosas un poco peculiares! Y es que Alfredo Adame contó que a falta de dinero, ¡vende mentadas de ma...! ¿Cómo es eso? Te contamos los detalles.

A falta de dinero, Alfredo Adame vende groserías.

El actor reconoció que en estos momento no tiene ingresos, ¡y ha aceptado varias cosas a cambio de dinero! Por ejemplo, recientemente en un programa, estuvo como invitado, y protagonizó otro controversial episodio, ¡insultó al productor! Esto a pedido de un conductor que le pagó una “jugosa” cantidad de dinero, y él, por falta de ingresos, no se pudo resistir. ¡Qué fuerte!

“Le mente la madr... Es que el conductor me pagó un cheque jugoso, yo puro cheque jugoso, para que le mentara la madre al productor y que se la miento. Ya cobro por mentadas de madre, pues ya que sirva de algo”, confesó Adame.

Se le cuestionó por la cantidad que cobraba por insultos y el actor sin pelos en la kengua dijo: “Dependiendo, si la quieres garigoleada o nada más la quieres directa... Yo siempre he sido así, lo que pasa es que me pican y quieren sus cinco minutos de fama conmigo y mis reflectores, pero yo siempre he sido así, relajado”.

Y tú, ¿pagarías para que Alfredo Adame te insulte? ¡Para todo hay gustos!

