Alfredo Adame explota contra Medio Metro; le lanza reto.

A Sonido Pirata no le duran sus bailarines estrella, pues el original y el nuevo Medio Metro decidieron abandonar el proyecto. No obstante, durante el tiempo que la agrupación y Jonathan Uriel trabajaron juntos lanzaron el pasito de Alfredo Adame, mismo por el que ahora el conductor explotó contra el carismático bailarín.

¿Por qué el nuevo Medio Metro dejó a Sonido Pirata?

A través de su cuenta de Facebook, Sonido Pirata realizó una publicación con sus integrantes oficiales, donde ya no figura el nuevo Medio Metro. Julián Ramírez, líder de la agrupación sonidera, informó que el nuevo bailarín ya no formaba parte de su equipo y que únicamente tendrían colaboraciones con él.

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“Equipo pirata (únicos integrantes). No más Medio Metro, solo en ocasiones nos verán colaborar o trabajar con él. Para contratarlo a él es trato directo con Richard TV”, dijo, no obstante se desconocen las razones por las que decidieron romper relaciones.

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¿Sonido Pirata y el nuevo Medio Metro sacaron un pasito de Alfredo Adame?

A principios del mes de febrero, Sonido Pirata y el nuevo Medio Metro lanzaron el pasito de Alfredo Adame, el cual fue creado a modo de burla. El paso consiste en tirarse al suelo y hacer las famosas patadas de bicicleta, esas que tanto presumió el también actor en diferentes medios y que surgieron a raíz de la pelea callejera que sostuvo el polémico conductor en la lateral del Periférico Sur.

¿Qué dijo Alfredo Adame sobre su pasito de baile?

En un reciente encuentro con los medios, Alfredo Adame volvió a acaparar los reflectores al dar su opinión sobre el paso de baile que Sonido Pirata y el nuevo Medio Metro lanzaron en alusión a él y aseguró que se cuelgan de él porque es “mundialmente famoso”.

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“Claro que le conviene, soy mundialmente famoso, claro que le conviene al Medio Metro mencionar a Alfredo Adame porque si no, quién es Medio Metro”, declaró.

Pero la cosa no terminó y le propuso a Jonathan Uriel que lo busque para que le enseñe bien a bailar, aunado a que le lanzó un insulto: “El día que quiera Medio Metro, pues que venga y lo enseño a bailar para que se le quite lo pen…”.