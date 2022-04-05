Aracely Arámbula huye de la prensa tras preguntas sobre Luis Miguel.

Aracely Arámbula fue una de las figuras que este lunes engalanó el estreno del musical Te amo, eres perfecto, ahora cambia en el Teatro Hidalgo, entre cuyas butacas, fue abordada al final de la función.

Ahí, habló de diversos temas, entre estos, cómo quedó la relación con la prensa de Los Ángeles, luego del desencuentro que vivió, cuando molesta, le recriminó el haber intentado captar a sus hijos.

“Yo siempre tengo muy buena relación con todos. Les agradezco a ustedes de verdad. Cuando la gente es amable y atenta, siempre va a haber todo mi cariño y mi respeto. Siempre somos un equipo para comunicar y para agradecer al público su cariño, así como las muestras de amor”, declaró.

Además, La Chule también habló de su nueva labor para apoyar a los animales.

“Una cosa muy importante: estoy muy comprometida ahorita con los animalitos, a ser su voz. Quiero que me apoyen también con eso, que invitemos a toda la gente a esterilizar, a cuidar y a adoptar. Estoy en esa campaña”, expresó.

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Aracely Arámbula huye de la prensa

Pero, justamente al hablar de sus hijos, y de si Luis Miguel ya se puso al corriente con la pensión alimenticia, que se afirma no cobra con regularidad, Aracely terminó por abandonar el recinto, e incluso, subiendo al escenario.

“Corazón, eso vayan a preguntar... mira a Guillermo Pous”, expresó.

Poco antes, la actriz se mostró feliz por el regreso del teatro presencial.

Me invitó mi Chantal preciosa y me dio mucho gusto. Aquí me paro, pero no me empujen

“Me encantó, gozamos mucho, nos reímos. Estoy muy feliz de volver al teatro después de tanto tiempo, ya que nosotros reactivamos el teatro en septiembre con el productor Rubén y nos fuimos de gira. Me dio mucho gusto y ahora me da mucho gusto volver a estar con el público”, confesó.

Sobre el trabajo de Chantal Andere, Lola Cortés, Federico Di Lorenzo y Efraín Berry, esto comentó.

Gocé la obra y la disfruté, los cuatro están espectaculares

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