Carlos Trejo reacciona a la pelea callejera de Alfredo Adame. (VIDEO)

La pelea callejera que recién protagonizó Alfredo Adame no pasó desapercibida para Carlos Trejo, quien tiene una disputa eterna con el actor desde hace años.

Desde el 2004, Alfredo Adame y Carlos Trejo han protagonizado una guerra de declaraciones, por lo que la última polémica que envuelve al también político, ha sido muy bien aprovechada por el cazafantasmas para contribuir a la pelea con burlas.

El actor se volvió tendencia porque se hicieron virales unos videos en donde se le puede ver peleándose en la calle, luego de un accidente automovilístico.

En el visual se ve a Alfredo Adame muy molesto con una mujer, pidiéndole que le dé su celular; no obstante un hombre se acerca a él y lo tira al piso.

“Bravo cobarde de porquería, jajajajaja te dejaron como una rata jajajaja, tirado en la calle jajajaja”, escribió Carlos Trejo como descripción del video.

En otro clip se ve el inicio de la pelea y cómo la mujer golpea a Alfredo Adame; posteriormente aparece un hombre a hacerle segunda. El enemigo del actor pidió ayuda a sus seguidores para encontrar a esas personas: “Y hay más jajajaja, si saben quién es la chica o el chavo, avísenme”, publicó.

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Internauta asegura que Alfredo Adame la golpeó y la amenazó con una arma

Una internauta asegura ser quien sale en el video viral, pues contó que la pelea comenzó porque su esposo no le cedió el paso a Alfredo Adame.

“El señor se bajó muy picudo... solo porque mi esposo no le dio el paso y le empezó a pegar al carro... A mí es a la que me pega y por eso yo le empiezo a pegar”, dijo.

Y hay más jajajaj si saben quien es la chica o el chavo avísenme @TVNotasmx @Flor_Rubio @Azteca pic.twitter.com/5W3ZcB6QBd — Carlos Trejo OFICIAL CAZAFANTASMAS (@trejo_oficial) January 25, 2022

“Por eso mi esposo le pega... el señor no sabe pelear, solo sabe mentar madres y claro yo tengo videos. Y el señor nos amenazó con una pistola que traía en su carro, se metió al carro y adentro de el nos amenazó... todo lo tengo en video”, dijo la usuaria @MaytheOlaya.

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