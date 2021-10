FOTOS: Amanda Miguel asegura que su esposo le ha hecho cosas que ella jamás le haría.

La intérprete de “Mentiras” habló como nunca de la infidelidad que sufrió por parte de Diego Verdaguer, misma que perdonó por amor.

Amanda Miguel y Diego Verdaguer tienen 46 años de casados, por lo que se han convertido en una de las parejas más estables y favoritas del público, sin embargo, como todas los matrimonios han atravesado momentos difíciles.

En medio de rumores de separación e incluso una infidelidad, Amanda Miguel contó sobre los problemas que ha enfrentado durante su matrimonio.

Durante una plática con Omar Chaparro, la argentina aseguró que decidió perdonar a su marido: “Yo a mi marido no le he sido infiel y nunca le sería infiel, de repente me ha hecho cada cosa y lo he perdonado, y no me arrepiento porque hoy en día tengo una familia, como quiera que sea. Pero sí, Diego me ha hecho cosas que yo jamás le haría’’.

Incluso recientemente publicó en sus redes sociales una fotografía de un mensaje que le dejó Verdaguer y volvió a tocar el tema de la infidelidad: “Me encontré este #mensajedeamor de mi esposo en la cocina de regreso a casa del aeropuerto… hemos pasado tiempos difíciles, algún día les contaré todo, aunque yo sé que ustedes saben”.

“Simplemente les comparto cómo es que intentando más y más duro sí se puede remontar el barrilete siempre que sea cosa de 2… y no de una tercera oportunista y arrimada lagartona, … no se descuiden… por experiencia se los digo”, indicó la intérprete de Mentiras.

La carta que Verdaguer le dejó a Amanda sobre la estufa tenía fecha del 23 de octubre de 2021: “Te adoro, pronto regreso. Siempre en mi mente y en mi ser. Siempre te amaré, Diego”.

Hasta el momento la publicación cuenta con casi 16 mil me gusta y diversos comentarios de quienes empatizan con la situación: "¡Existen muchas! Yo también tuve mis experiencias, pero aquí andamos caminando juntos de la mano, solo el amor lo puede todo siempre y cuando sea mutuo”, “Mi señora bella. No hay mujer que le sustituya, ni en el pasado se pudo, mucho menos en el presente. Le adoro con todo mi corazón, le admiro y le respeto”.