Estamos a pocos días de vivir una edición más del Super Bowl, por lo que nuestro querido Carlos ‘Chicken’ Muñoz tuvo como invitados en ‘De lo que Uno se entera’ a Enrique Garay y Lalo Ruiz, quienes nos revelaron el momento que más los ha impactado de la justa deportiva.

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Este va a ser el trigésimo octavo, son muchos ya. Sigue siendo la misma pasión, es un juego demasiado grande, es un deporte que me encanta. El futbol americano, además de que me encanta, representa muchas cosas para mí, porque yo estoy en el periodismo de manera empírica… estoy en el periodismo por un capricho de niño, una historia de niño…

Enrique Garay y Lalo Ruiz recordaron una gran anécdota en el Super Bowl.

Nuestro querido Enrique Garay recordó uno de los momentos más complicados que ha tenido a lo largo de sus años cubriendo el Super Bowl.

Seguimos compitiendo con Televisa todos los días, pero en aquellos tiempos estaba muy brava, ¿Qué hacemos para ganarle?, le dije: ‘la presentación siempre es en el estudio, vamos a hacerla diferente, vamos a grabarla’. Teníamos acceso total con la acreditación… ‘le dije tú te bajas al vestidor de Arizona y te paras en la puerta donde salen los jugadores… Lo grabo yo, lo graba él… los jugadores salen y como ya van muy prendidos se empiezan a empujar, a pegar; me quedó un clip sensacional...

Sin embargo, lamentablemente las cosas no salieron de la mejor forma por un error del camarógrafo.

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