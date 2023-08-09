Ana Bárbara evita guerra de declaraciones con José Emilio Fernández

Ana Bárbara, se niega a hablar en torno al distanciamiento que existe entre ella y José Emilio Fernández Levy, el hijo de Mariana Levy, al que cuidó cuando estaba recién nacido como si fuera suyo.

Diplomática, se refirió a las más recientes declaraciones del joven, en torno a que su actual pareja, Ángel Muñoz, no trata del todo bien a sus hijos, y que esa es la razón por la cual se alejó de ella.

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Yo creo que hay cosas que has oído, que la ropa sucia se lava en casa, yo prefiero, esto guardarlo para nosotros y ya cuando tenga algo que decir, que sea bien bonito, se los juro que se los voy a decir

No te preocupes, yo creo que todo pasa por algo y realmente, creo que todo no hay nada oculto entre el cielo y la tierra, no tenemos nada malo, ni qué decir, ni nada bueno en este momento, solamente que gracias y que cuando haya un comentario, pues ya lo diremos

La cantante se presentó anoche en Tulancingo, Hidalgo a donde llegó acompañada por su hermana Viviana Ugalde y su hijo, José María de 16 años, quien desde hace un tiempo vive con su padre José María Fernández ‘El Pirru’, según confirmó a este programa, el propio José Emilio.

Pero, ¿qué dice Ana Bárbara, en torno a esa decisión del jovencito?

Todos los papás, pasamos momentos de todo

Durante el show que la cantante ofreció en el Teatro del pueblo de la Expo Feria de Tulancingo, tanto su hermana, como su hijo, no tuvieron empacho en disfrutar abiertamente de sus éxitos, lo mismo que el público.

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¿Cuál es el nuevo tema de Ana Bárbara?

Por cierto que Ana Bárbara estrenó ahí su nuevo tema musical titulado ‘Gente gacha', será caso que tenga dedicatoria especial.

Si han alguna vez cruzado en su camino con alguien que no los valora, se han topado con gente gacha. Vamos a cantarles juntos