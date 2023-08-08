Yuri reconoce el bien que le ha hecho Paloma Cuevas a Luis Miguel

El tan esperado regreso de Luis Miguel a los escenarios, con su gira 2023, que arrancó en Argentina, ha dejado con la boca abierta a propios y a extraños, quienes reconocen el cambio positivo del cantante, atribuyendo la hazaña a su actual pareja, la española Paloma Cuevas, teoría que la propia Yuri respalda.

Esta mujer algo le está haciendo, le está dando agua de toloache, porque está precioso, se ve guapísimo, yo que tuve la oportunidad de conocerlo, no fue mi novio, relájense, esos zapatitos no estuvieron abajo de mi cama, lastimosamente, porque sí quería que me perdiera el respeto, que me faltara al respeto, pero no, no me lo faltó, fui su amiga, la incondicional, exacto

Te puede interesar: Carlos Rivera volvió a cantar en su tierra natal y le dedica un mensaje a su bebé

Definitivamente cuando tú lo ves dices ‘Que bien se ve con sus canas’, se nota a legua que hay una mujerona al lado de él, espero que no me la bote, mana, porque nada más le duran dos años y las bota, lo amargueitor ya se le fue

¿Qué le hace falta a Luis Miguel?

Aunque, Yuri afirma que solo hay una cosa que le falta a Luis Miguel.

Me encantaría verlo con sus hijos, eso es algo que también me encantaría, verlo abrazar a sus hijos y besuquearlos, porque ese es el Luis Miguel que queremos, el Luis Miguel terrenal…

Mi esposo y yo somos consejeros matrimoniales, exactamente, tú no puedes ser papá, sino fueron papá contigo, eso sí, pero yo pienso en echarle ganitas, porque efectivamente, me hicieron no voy hacer, sino al contrario, voy a cambiar, ojalá, ojalá, porque yo creo que esa partecita es el 10 perfecto que a él le falta, para que sea un hombre completo

¿Yuri va a ir a los conciertos de Luis Miguel?

Y, sorpréndase, porque Yuri es de las pocas famosas que según confirma, sí tendrá manera de ir a sus conciertos, cuando su gira llegue a México.

También te puede interesar: ¿Eugenio Derbez reunirá a todas sus exes y a su esposa en un reality? Aislinn responde