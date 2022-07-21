Ana de la Reguera revela que sufrió acoso e intentos de abuso.

Ana de la Reguera revela haber sufrido acoso e intentos de abuso sexual durante su carrera, además de recibir propuestas indecorosas que rechazó, lo que provocó que perdiera muchas oportunidades profesionales.

Te puede interesar: Sobrino de Ricky Martin denuncia amenazas antes del juicio.

Por supuesto, le llegué a sufrir muchas veces, muchas veces y es lo que es, lo que pasa es que, pues tienes que aprender a defenderte. Afortunadamente, lo tenía muy claro, que a veces otras compañeras no lo entienden, están más vulnerables, yo tenía claro en dónde estaba y en dónde pintar una línea y no crecer como con ese miedo porque sí, es tremendo

Ana de la Reguera reveló que muchas veces le cerraron las puertas de varios proyectos.

Realmente, das media vuelta y te vas, pero si me tocó muchas veces. Me pasó, me pasó definitivamente que me cerraron las puertas y tener que volver, literal, a mandarme a todo el mundo para decirme: ‘Esto es así…’, sí me ha tocado pero bueno, afortunadamente el mundo está cambiando poco a poco

Ana de la Reguera recodó el último trabajo que hizo con Carmen Salinas.

En otros temas, Ana habló de la segunda temporada de su serie Ana, que fue uno de sus últimos trabajos que Carmelita Salinas, hizo antes de caer en coma debido a un derrame cerebral.

Nosotros empezamos con sueños guajiros en la segunda temporada que Carmelita fuera mi conciencia, que se me apareciera, cómo en la primera mi mamá y de pronto le hicimos la invitación y le encantó, pero tiene un personaje que sale en todos los episodios y su último día de rodaje estuvo ahí con nosotros filmando, término y todo súper bien

También te puede interesar: José Manuel Figueroa actualiza su polémica con Farina Chaparro.