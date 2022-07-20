Sobrino de Ricky Martin denuncia amenazas antes del juicio.

El periodista puertorriqueño, Fernán Vélez habló en exclusiva con Ventaneando de los últimos detalles en el caso de Ricky Martin, quien enfrenta la denuncia de su sobrino por violencia doméstica e incesto.

Todo es expectativa con este caso de Ricky Martin que se va a estar viendo mañana en el tribunal de San Juan, pero en el día de hoy compañeros ha trascendido una noticia que nos ha sorprendido y nos ha llenado como de muchas dudas y más dudas

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Y, es que, el sobrino de Ricky Martin a solo horas, prácticamente un día antes de esta vista, anoche a eso de las 10:30 de la noche, aproximadamente, ha ido a la policía. Porque él alega y asegura de que lo estaban llamando para amenazarlo de muerte si hablaba en la vista de mañana, está llamada, fueron dos, la que él alega haber recibido, una a las 9:05 de la noche, la otra a las 9:06 de la noche; de dos números extranjeros de Estados Unidos diferentes

En la primera llamada, él alega, le dijeron que, si hablaba en la vista de mañana en la audiencia, lo iban a matar. En la segunda llamada de otro número, él asegura que le dijeron el nombre de la calle donde este joven reside, entendemos que se intimidó y temió por su seguridad y acudió a la policía a las 10:30 de la noche a radicar esta querella, por intimidación, amenaza de muerte

El periodista quiere pensar que, para poder presentarse antes las autoridades, el joven tiene las pruebas de dichas llamadas.

Bueno, él para qué radicará esta querella, él indica que recibió esas dos llamadas. Yo me imagino que él tiene esa evidencia para poder haber radicado esta querella, yo no creo que una persona que no tenga ningún tipo de prueba vaya a radicar una querella, aunque cualquier cosa puede pasar

La policía de Puerto Rico, como en todas partes, deben de ser personas serías y deben recibir esa prueba de esa llamada que él asegura haber recibido

Documentos demuestran problemas mentales del sobrino de Ricky Martin.

Fernán Vélez afirma que desde el 2015 hay unos documentos que habla de los problemas de conducta y mentales que ha presentado el sobrino de Ricky Martin.

No lo conozco, unos documentos que yo mostré, que ustedes también han tenido acceso y han comentado, les agradezco que hayan compartido mis documentos, son del departamento de la familia en Puerto Rico, no son de ahorro son del año 2015, donde ese documento revela qué tanto el joven como su madre que es Vanessa Martin, la hermana de Ricky, han tenido problemas de conducta, él joven ha sido maltratado por su propia madre

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