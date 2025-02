Este es el resumen del capítulo 27 de Ana de Nadie

Mientras Violeta y Pedro están en el bar, Ximena habla con el joven Valenzuela para el tema del foodtruck; no logra ocultar sus celos. Luciano y Violeta se reclaman por haber desaparecido treinta años atrás; buscando alguna reacción en Luciano, Violeta y Pedro se besan apasionadamente. De vuelta a casa, Violeta derrama algunas lágrimas por Luciano; Pedro la consuela y se vuelven a besar. Florencia se niega a hacer contenido en plataforma de adultos, pero su novio sigue insistiendo. Mientras Violeta trata de disculparse con Ana por lo que pasó con Pedro, la aún señora Valenzuela le agradece, sin saber lo del bar, que le haya hecho el préstamo a Pedro. Ana y Violeta confiesan a Genoveva, que se retractan de haber juzgado a Joaquín por la investigación de las licitaciones.

La nueva amiga de Florencia se ofrece a hacer el contenido para adultos; el novio de Florencia sugiere que lo hagan ambas para cobrar más dinero. Adelaida le dice a Horacio que Joaquín sabe que son amantes. Dolores le confiesa a Ana que ella también descubrió una infidelidad y que la perdonó; la exhorta a perdonar a Horacio para cuidar las apariencias, pues hay mucho en juego. Adelaida advierte a Horacio que se prepare para la entrevista, pues Joaquín podría ventilar muchas cosas. Pedro le cuenta a Ximena que ya compró el foodtruck sin comprobantes ni recibos. Joaquín y su equipo llegan a la empresa para entrevistar a Horacio. Emma enfrenta a Joaquín y le advierte del poder y los contactos que tiene su padre.

Oriana le cuenta a Adelaida y a Magdalena que trabajará con Luciano. Horacio se presenta a la entrevista con abogado. Ya en la entrevista, Joaquín le cuestiona por reuniones privadas y testimonios de Olmedo; Horacio no acepta las acusaciones y le da la oportunidad a Joaquín de retractarse. Horacio asegura que Joaquín y su revista le están acusando sin pruebas y no duda en nombrar a Ana durante la entrevista para desbalancear a Joaquín. Adelaida, sus amigas y las amigas de Ana, siguen de cerca la entrevista. Horacio utiliza el nombre de Adelaida buscando provocar a Joaquín. Olmedo llega a la entrevista y Horacio trata de incluirlo en la entrevista; Joaquín se niega. Horacio acusa a Joaquín de tratar de desprestigiarlo, generar un desequilibrio político y también lo acusa de aproximarse a sus personas cercanas. Horacio da por terminada la entrevista. Para las amigas de Adelaida, Horacio no hizo una buena entrevista. Olmedo le asegura a Ana que Horacio tiene los medios para evtiar testimonios en su contra. Ana le pide el divorcio a Horacio.