Ana Lago y Mati Álvarez, conductoras de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

¡Las atletas de Exatlón México, Ana Lago y Mati Álvarez, formarán parte del equipo de Azteca Deportes en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020!

La gimnasta Ana Lago y la tricampeona de Exatlón, Mati Álvarez, ¡formarán parte del equipo de TV Azteca en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020! Te contamos los detalles.

Mati Álvarez narrando los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Hace unos días te contamos que nuestra querida Mati Álvarez, ¡la está rompiendo! Pues no solo tiene tres trofeos de Exatlón México, ¡también se estará estrenando como conductora y narradora deportiva para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020!

Desde que regresó a México luego de Titanes vs. Héroes, fue invitada a varios programas, entre ellos el matutino Venga la Alegría, ¡y demostró sus dotes de conducción! Pues tiene facilidad de palabra, es carismática, no le da pena, ¡y el público la ama! Así que fue muchos más días como invitada y a veces hasta colaboradora del programa.

Muchos se preguntaban si como Pascal, tendría un programa, ¡y nos dieron una noticia muy especial! Hace unos días se dio a conocer en Ventaneando, que la atleta formará parte del equipo de TV Azteca en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.“Estoy súper contenta y agradecida porque se me dio esta oportunidad... Mi pasión es el Atletismo, desde los 10 años he ido a Juegos Panamericanos, a Centroamericanos, y es lo que me gusta y lo que sé de memoria, lo puedo expresar perfectamente porque yo lo viví y fui atleta de alto rendimiento”. Dijo Mati.

Ana Lago narrando los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Durante la transmisión de Ventaneando, en la que se dio a conocer que Mati sería parte del equipo de Azteca Deportes para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ¡también se mencionó a Ana Lago! Pero no había nada confirmado. Ana también se lo tenía muy guardadito, pero hace unos días que se dieron a conocer muchos detalles de lo que traerá Azteca a los televidentes para los Juegos Olímpicos, ¡presentaron a nuestra querida gimnasta como parte del equipo también!

A todos los fans los emocionó mucho, pues ¿quién mejor que Ana Lago que ha vivido ese tipo de experiencia en carne propia para narrarlo? Tiene muchos fans muy fieles y el público la adora, ¡incluso la hicieron tendencia en redes sociales!

Estaremos muy atentos de cada paso de nuestras queridas atletas en esta nueva aventura para ellas.

