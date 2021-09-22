Hombre descubre cabello saliendo de tumba de hace 100 años.

Se viralizó un momento que dejó helados a todos los internautas, pues un hombre se encontraba dando un paseo por un panteón de California cuando encontró un mechón de cabello saliendo de la grieta de una tumba.

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Tras estos hechos, el hombre decidió capturar todo en un video que no tardó en hacerse popular en las redes sociales, pues sorprendentemente encontró cabello humano saliendo de una tumba de más de 100 años de antigüedad.

A través de la plataforma de TikTok, la hermana del hombre, identificado como Joel Morrison, compartió el video en el que aparece caminando en un cementerio de Sacramento cuando de pronto observó este suceso.

Mi hermano encontró este mechón de pelo perturbador mientras estaba de aventura en un cementerio

Usuarios de TikTok indicaron que tal vez no era cabello humano, sino una peluca que se colocó en la tumba para provocar miedo en quienes la vieran.

¿Es cabello humano?

Debido al suspenso que generó este video, el hombre y su hermana acudieron de nuevo al cementerio para ver si el cabello seguía en el lugar para tomarle una muestra y verificar si es humano o tan solo una peluca.

En otro video, la hermana del hombre que hizo el descubrimiento del cabello aseguró que probablemente un jardinero colocó el cabello en la grieta de la tumba.

En la tercera parte de los videos, se observa el epitafio de la tumba en la que presuntamente data de más de 100 años.

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En una cuarta parte, el hombre comparte el momento en que corta un mechón del cabello que sobresale de la grieta de la tumba para analizarlo y comprobar si es cabello humano o es tan solo una peluca.

