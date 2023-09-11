Andrea Legarreta y Erik Rubín ponen un alto a los rumores sobre Mónica Noguera

Andrea Legarreta y Erik Rubín alzaron la voz, para poner un alto a quienes afirman que Mónica Noguera fue la tercera en discordia en su matrimonio. El viernes pasado, al término de la función de la obra "Vaselina", respondieron con sarcasmo para desmentir por completo esta versión.

Ahorita, se las voy a dar, tengo un romance con Mónica Noguera y que ya, literalmente, nos vamos a casar

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Pero ya, también hay mucha maldad, que digan lo que quieran, no importa. Nosotros ya nos hemos defendido lo suficiente, pero a los que han involucrado con nosotros, porque no solamente ha sido Erik (Rubín), a quien han involucrado con otros u otras, sino a mi también, y la verdad, es que al final, para ellos también es mala onda, porque tienen sus historias con sus familias, con sus noviazgos. Involucran por ejemplo, a alguien como Mónica (Noguera), de pronto la gente le puede tirar mala onda horrible, porque muchas mujeres van a decir ‘tú fuiste’ y no se me hace justo, porque es una chava buena, es amiga de nosotros y así es esto

Los rumores sobre su relación, sin duda alcanzaron un nuevo punto, mismo que ha causado una gran molestia en Andrea Legarreta y Erik Rubín.

Lo importante, es que se den cuenta de dónde salió el chisme, de la nada, no hay una foto, no hay una prueba, no hay nada

Son asquerosos, para mi, que gente como ustedes les den réplica, yo sé que ustedes saben lo mentirosos y la clase de escoria que son, porque no soy la única. Después de esa declaración que hice en el programa, no sabes la cantidad de llamadas y mensajes, de gente del medio que me dijo: ‘Bravo, que bueno, ya estamos hartos, a mi me han arrastrando, me han inventado, me han calumniado’, entonces, no somos los únicos

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¿Tienen planes para proceder de forma legal?

Por último, Andrea Legarreta dejó entrever que no descartan emprender una acción legal en contra de quienes dieron a conocer esta falsa información.