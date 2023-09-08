El abogado Juan Rodríguez demandó a Iván Aguilera por falta de pago

Tras la revocación de Guillermo Pous como albacea testamentario de Juan Gabriel, Iván Aguilera heredero universal del cantautor, enfrenta diversas demandas por falta de pago de honorarios, entre estas la del abogado Juan Rodríguez Alanís, quien para empezar, asegura haberse encargado de solucionar la demanda de nulidad del testamento del cantante que en su momento, presentó Joao Aguilera. Esta es la exclusiva.

Nos involucramos como bufete jurídico, hace aproximadamente seis o siete años, cuando por primera ocasión demandan la nulidad del testamento del maestro Alberto Aguilera Valadez, que lo demanda Joao, logramos que los tribunales colegiados declararan la validez del testamento del maestro Alberto Aguilera Valadez, ese fue el primer

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Su bufete jurídico, también enfrentó la impugnación del testamento por parte de Pablo Aguilera, hermano de Juan Gabriel y litigó en contra de Silvia Urquidi por las propiedades que ella tenía en su poder y que son del 'Divo de Juárez'.

Nos pidieron que defendiéramos 13 bienes inmuebles, creo que del maestro Aguilera Valadez, respecto a la señora Silvia Urquidi, obtuvimos sentencia favorable en esos juicios y ya cuando se iba a escriturar los inmuebles a favor de Don Iván, fuimos revocados y por eso nuestra reclamación

¿Por qué demandaron a Iván Aguilera?

La demanda de Rodríguez Alanís, incluye el pago de honorarios no cubiertos y la revocación de Iván Aguilera como actual albacea.

Solicitamos que se judicializara la sucesión, es decir, que ya no se lleve con notario, sino que se lleve con juez, para que el juez tenga un control riguroso de todos los bienes y todos los frutos que se obtienen de la obra del maestro Alberto Aguilera Valadez. Don Ivan tiene la obligación de formular inventario y avalúo, promovimos la remoción del cargo de Don Iván, por no haber cumplido con su obligación fue citado hace quince días a una audiencia, no acudió, se está promoviendo la remoción del cargo de albacea

¿Qué consecuencia puede tener Iván Aguilera?

El abogado apunta un panorama desastroso para Iván, en caso de que sea removido como albacea.

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