VIDEO: Así le cumplieron a Andrés García su última voluntad.

Hace unas semanas, Andrés García preocupó a todos sus fans tras expresar que estaba en sus últimos días de vida, desatando toda una ola de reacciones en las redes sociales.

¡Nada es para siempre! Andrés García confirma en entrevista exclusiva para Venga La Alegría la separación de su querida Margarita.

“Quizás estamos viviendo los últimos días de Andrés García”, dijo el actor mexicano en sus redes, quien contó sus problemas de salud debido a la cirrosis hepática que padece.

El querido histrión tiene muy clara su última voluntad antes de fallecer, pues hace unos días contó a una revista de espectáculos qué canción quiere para el día de su funeral.

Se trata de Casquillos de mi cuerno, tema interpretado por Germán Lizárraga y su banda. El grupo musical escuchó la declaración de Andrés García y decidió sorprenderlo en su casa de Acapulco.

“Llevamos muchos años escuchando esa canción. Era el deseo de Andrés, que cuando él se vaya de este mundo, le tocaran esa canción. Don Germán se enteró y le dijo que se la quería cantar en vida”, declaró su esposa Margarita Portillo a los medios.

Andrés García cumple su última voluntad

El video de la celebración ya se encuentra en las redes sociales, donde se puede ver a Andrés García disfrutando de su banda favorita junto a sus familiares.

Cabe mencionar que Germán Lizárraga no cobró ni un solo peso por presentarse en el domicilio de Andrés García: “Todo mundo me preguntó que cuánto me costó, pero yo no tengo dinero. Mi bolsillo no da como para pagar eso. Fue un regalo”, dijo Margarita.

La celebración se llevó un día después de que Andrés García salió del hospital, teniendo la oportunidad de cumplir su última voluntad rodeado de sus seres queridos: “Andrés estaba delicado, estaba en cama cuando habló con el señor Germán Lizárraga”, dijo Margarita en una entrevista.

