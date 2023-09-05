Anel Noreña está buscando una reconciliación con su hija Marysol Sosa

Luego de haber ventilado un terrible encontronazo con su hija Marysol y su yerno Javier Orozco, en el que según relató, habrían estado a punto de los golpes. Anel, busca reconciliarse con ellos, pues anhela volver a ver a sus nietos.

Recuérdese que, el conflicto, apareció cuando Anel negó la autorización a Marysol para usar el nombre de José José en un concierto que realizó, junto con varios rockeros. Hoy, este es el llamado que Anel lanza a su hija.

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Oye, Mary, ya en serio, te he estado buscando, tú sabes que te he estado buscando, pero mijita ya, ya paremos todo. El otro día me dijeron lo que quería decir la palabra tregua, pues eso, una tregua, pero yo quiero que digas ‘Mamá, sí, sí te quiero ver. Mamá, te quiero abrazar. Mamá, quiero que veas a tus nietos’

Discúlpenme, yo también me equivoco, pero ustedes también, entonces yo los disculpo y ustedes me disculpan y ya se acabó el problema, lo que no podemos es seguir dejar pasar los días, porque yo no sé si amanezco mañana, ni ellos tampoco, así que los espero a las cuatro, a las cinco, a las seis, a las siete de la tarde o de la mañana. A la hora que ustedes puedan, pero vengan, vengan a desayunar conmigo o a comer conmigo

La quiero mucho y que la querré más cada día, porque el corazón de las madres siempre se inflama diario

¿Quién es el dueño de los derechos de José José?

Por cierto que el uso y marca de José José, Anel asegura que ella lo tiene registrado, aunque en la página del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, aparece otra persona que se ostenta como titular.

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