Alejandra Guzmán, el cáncer y los robos que ha sufrido en su carrera

En una entrega más de la entrevista exclusiva de Alejandra Guzmán con Pati Chapoy, la cantante habló de los problemas de salud que ha pasado en los últimos años.

Me caí, porque se me zafó la cadera y ahora, voy a volver a ir después de un año, claro, a terminar lo que no terminé hace un año. Es que estaba haciendo unas inhalaciones, entonces yo creo que eso me aflojó los huesos, tenía cortisona, sí claro, afloja los huesos, eso es lo que dicen, yo creo que fue eso, porque he hecho cosas peores y no se me ha salido, digo ejercicios y eso

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De 11 años para acá, yo creo que más de 50, la última bolita me salió en la gira con Paulina, y regresando de la gira, fue la última cortada que fue hasta acá en la pierna, pero se recupera, realmente el baile y el mentalizarme, me ayuda y pues es mi máximo poder el bailar para la gente

La vida de Alejandra Guzmán estuvo en riesgo, ya que tenía cuatro bacterias en su cuerpo, por lo que necesitó un tratamiento especial.

Es que tuve muchos momentos críticos, a mí me abrían el cuerpo, tuve abierta la espalda, tenía una herida de 27 cm hacía arriba, hacía abajo, hacía un lado y hacía el otro, estaba con cuatro bacterias dentro de mi cuerpo, aerobios y anaerobias que comen vivo. Entonces, me pusieron un sistema VAC, que es como una aspiradora, eso te crea y te forma con las frecuencias, piel para que se pegue mi piel con mi piel, porque ya no pegaba, porque había plástico y no lograba pegar

Entonces, cada cuatro días, me abrían y con una karcher me desinfectaban y me volvían a cerrar, en una ocasión que vino Frida, me siento así en la cama y sentí algo, se me estaba desangrando, porque se me abrió una arteria, la más grande que está del lado derecho…, si no hubiese tenido la suerte, de drenar sola a esa sangre, se puede llegar a gangrenar y te la cortan, pero gracias a Dios no me pasó

¿Cómo sobrevivió al cáncer?

Uno de los momento más complicados de su vida, fue cuando Alejandra Guzmán tuvo cáncer de mama, enfermedad que la puso a prueba.

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