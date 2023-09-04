Juan Pablo Medina e Irene Azuela nos contaron todo sobre su nueva serie

La tarde de este lunes, tuvimos la oportunidad de tener en el foro de Ventaneando a Juan Pablo Medina e Irene Azuela, quienes nos hablaron de su nueva serie.

El 14 de septiembre en Netflix, aparecen todos los capítulos de una, son seis capítulos de 45 minutos cada uno, está increíble, ‘Las viudas de los jueves’

Esto sucede en un condominio horizontal, lleno de familias privilegiadas, que pretenden enseñar al mundo que sus vidas son perfectas, los hombres se juntan los jueves, por su lado y por ende, las mujeres también se juntan los jueves. Y viudas, porque sucede un evento…

Gran parte de la historia, sucede en las reuniones que tienen los días jueves, donde cada uno de los personajes viven situaciones complejas.

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Se juntan a jugar dominó, a echarse sus tragos y hablar de pura estupi... Gracias por invitarnos, es una serie que vale muchísimo la pena, tiene un valor de producción increíble, es un thriller dramático, que desde el primer capítulo, no lo puedes dejar ir, el elenco está increíble, tenemos a Irene Azuela…

¿De qué trata la nueva serie?

Todo se ve desarrollando sobre la vida de cada una de las familias que salen en la historia, ya que no logran ocultar sus problemas.

Sigue la historia de estas familias, cada capítulo, sigue la historia de estas familias que viven en este lugar llamado ‘Los Altos de las Cascadas’, entonces te vas enterando de cuáles son los conflictos de cada una de las familias, que dedican su vida entera a decirle a los demás, lo perfecta que es su vida

Nada es perfecto, pero ellos insisten en vivir en esta burbuja preciosa, luminosa, ligera y cuando la burbuja explota empieza a manchar

La presión social de mantenerte en ese estatus y estos personajes, al ver que no lo tienen, no tienen las herramientas para resolverlo de ninguna manera, porque se les quita lo más importante que es para ellos, que es el dinero… Es una crítica social interesante, está muy dura

Juan Pablo Medina, se mostró muy agradecido por estar retomando su carrera.

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