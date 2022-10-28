Con apenas 19 años de edad, Ángela Aguilar sigue cosechando éxitos y así, confesó en exclusiva a Ventaneando que será parte de la lencería de Rihanna, al lado de grandes modelos de renombre como Irina Shayk y Cara Delevingne.

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De hecho, será la primera mexicana en participar en un evento de este tipo, con el que Rihanna ha buscado ser inclusiva en muchos sentidos, no discrimina nacionalidades, apariencias ni mucho menos tallas ni colores.

Pero, ¿será acaso que Ángela contó con la anuencia de su padre para este singular proyecto?, para despejar la incógnita, fuimos tras sus pasos en Zacatecas.

Vamos a caminar en la pasarela y estoy muy emocionada, claro que sí

Pepe Aguilar confirma su aprobación a la decisión de Ángela.

Y, fue el propio Pepe quien habló de la intervención de Ángela en el desfile que será televisado el próximo 1 de noviembre en una plataforma de contenidos.

Encantado de la vida, no, ni saben lo que va a pasar, ya lo verán

A Pepe y Ángela los encontramos en el Congreso y Campeonato Nacional Charro donde su equipo cajero del Soyate pasó a semifinales.

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En las gradas vimos a Ángela, complaciendo a sus fans con fotos y autógrafos al por mayor, cómo se sabe, este sábado la joven cerrará el tradicional desfile del Día de muertos en el Zócalo Capitalino.

