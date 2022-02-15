Tatuador de Lupillo Rivera da tips a Nodal para ocultar sus tatuajes.

Tras darse a conocer el rompimiento de Christian Nodal y Belinda, todo mundo se pregunta qué pasará con los tatuajes que el cantante se hizo en alusión a ella.

Desde Jalisco, Antonio Morales, mejor conocido como Tanke Rules, el mismo que cubrió el tatuaje del rostro de Belinda en el brazo de Lupillo Rivera, habló en exclusiva para Ventaneando y ofreció a Nodal algunas propuestas para eliminar a Belinda de su piel

Mi recomendación sería utilizar lo que ya tenemos tatuado para realizar un tatuaje completamente diferente. Todo esto para evitar dañar la zona más de lo necesario porque un tatuaje es una cicatriz

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Esto es lo que Tanke Rules haría con los tatuajes uno por uno, empezando por el del torso.

Yo recurriría a la idea de transformarlo en una máscara de Hannya, que es un recurso tradicional japonés que hace alusión a una mujer celosa transformada en demonio

La idea es muy sencilla: agregar una máscara en los ojos, que en este caso, está en el pecho del señor Nodal. También recomiendo modificar los ojos un poquito, tal vez poner un poquito más de negro en los párpados para que se ven demoníacos

El experto sugirió a Nodal dejarse la palabra “utopía” por su valioso significado y la leyenda ‘Beli’ sustituirla por el ‘Believe’.

¿Cuánto pagará Christian Nodal por removerse todos los tatuajes?

Tanke Rules confesó a Ventaneando cuáles son los costos para Christian Nodal si desea removerse las marcas en la piel.

Yo trabajó por sesiones, una sesión dura como 6 horas como mínimo, yo cobro como 4 mil 500 pesos por la sesión de 6 horas, pero para el señor Nodal yo lo haría gratis

Lo acabaría en dos sesiones, o si tiene mucha tolerancia al dolor, podemos hacerlo en una sesión de 12 horas. Es doloroso y cansado. Lo recomendable es hacerlo en dos días continuos

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