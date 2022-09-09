Pablo Lyle podría pasar de 5 a 10 años en prisión si resulta culpable.

¿Que de resultar culpable del homicidio involuntario del cubano Juan Ricardo Hernández, Pablo Lyle podría pasar de 5 a 10 años en una cárcel de Estados Unidos? Así lo afirma la penalista Sandra Hoyos luego de que este jueves, tal como lo adelantó Ventaneando, se dio a conocer que el juicio arrancará el próximo día 20 de septiembre en Miami.

"Depende el cargo por el cual lo encuentren culpable, pero pueden ser de 5 a 10 años. Si el abogado determina que es culpable, ellos no determinan el tiempo que podría cumplir, sino existe una segunda audiencia para el momento de la sentencia", dijo la especialista a este programa.

Pero, ¿de ser sentenciado a prisión tendría Pablo algún recurso para reducir su condena?

"Siempre existen factores que pueden mitigar o suavizar ese tiempo: si es un padre de familia, apto para trabajar o si contribuye a trabajar", declaró.

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¿Qué pasará con Pablo Lyle?

Sandra refrendó, tal como ayer lo hicieron los abogados de Pablo y la juez del caso, que la elección del jurado será crucial en el resultado del juicio. El destino del actor estará en manos de diez desconocidos.

"Su destino está en manos de diez desconocidos... va a hacer muy importante a quien escojen, si conocen el caso, si están perjudicados por lo que han visto en los medios, de dónde son, si simpatizan más por las personas de origen cubano o con Pablo Lyle", declaró.

El juicio se gana o se pierde con base a las personas elegidas, asegura la especialista a Ventaneando. Otro factor que podría influir para bien o para mal en el juicio es la memoria de los testigos: "El tiempo borra la memoria... a meses de haber sucedido no es la misma memoria".

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