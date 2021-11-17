Aracely Arámbula quiere que sus hijos conozcan a tía de Luis Miguel.

¿Estaría dispuesta Aracely Arámbula a que sus hijos convivieran con la familia materna de Luis Miguel? La actriz respondió ante la petición que Adua Basteri, tía abuela del cantante, lanzó a través de nuestras cámaras de Ventaneando con el fin de conocer a los nietos de su sobrina Marcela Basteri.

Las puertas en mi casa para la familia de mis hijos, siempre estarán abiertas, así que mientras la gente sea respetuosa conmigo, adelante

Me encantaría, mis hijos tienen todo el cariño y el amor para su familia. Siempre está abierta la posibilidad igual con sus tíos y con todos, con su papá más

La Chule se negó a hablar sobre el tema de la pensión de Luis Miguel.

Guillermo Pous te puede hablar de eso, sabe demasiado; él te habla de fechas con santo y seña

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Aracely Arámbula habla sobre la serie de Luis Miguel

Y así celebró el haber logrado que su historia al lado de Luis Miguel, no se tocará en la bioserie, cuya última temporada acaba de estrenarse.

Ahí se explica que no se va a hablar de mí, tal y como yo se los había dicho, chicos. Muchos no lo creían, pero ya saben

En otros temas, confirmó que ya están avanzadas las pláticas para darle vida a María Victoria en un proyecto televisivo también de corte biográfico.

Me llamaron esta semana para reunirnos, hemos estado en comunicación por teléfono para ver lo de la serie

La actriz expresó su preocupación por Carmen Salinas, a quien acaba de ver recientemente.

Justo grabé con ella hace 15 días en la serie de Ana de la Reguera; nos tomamos muchas fotos, bailamos y estaba increíble. Lamento que ahora esté en el hospital, les pido sus oraciones

Aseguró estar en contacto con Alejandro Fernández para estar al pendiente de la salud de Vicente Fernández.

Me da mucho gusto que va bien, le deseamos lo mejor, mucha salud para él y su familia

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