Aracely Arámbula le dice que NO a la vacuna contra el COVID-19.

Una famosa más se sumó a decirle no a la vacuna contra el COVID-19. Aracely Arámbula no se vacunará, ni vacunará a sus hijos.

Desde hace algunos meses, hay muchas personas que se han sumado a no vacunarse contra el COVID-19... Entre ellas muchos famosos, ¡y Arecely Arámbula y su familia de igual forma decidieron no hacerlo! ¿Por qué? Te contamos los detalles.

Arecely Arámbula no se vacunará ni vacunará a sus hijos.

Luego de año y medio que iniciara la pandemia por COVID-19, México está cumpliendo con la vacunación de un gran porcentaje de la población, sin embargo muchas personas no se quieren poner la vacuna, ¡y muchas de ellas son artistas! Entre ellas está Aracely Arámbula, quien dijo que prefiere esperar para vacunarse, y que tampoco sus hijos lo harían.

Recientemente dijo que no se ha vacunado ni ella ni sus hijos, pero que no tiene interés de hacerlo en este momento, pues se cuidan de no exponerse al virus.

“Soy una persona que me gusta rectificar todo lo que me pongo, mi hermano es doctor y queremos esperarnos un poquito… por lo pronto estamos cuidando mucho el sistema inmune” Dijo la actriz al respecto.

Recordemos que en esta lista de famosos que no se quieren vacunar, está Paty Navidad, quien recientemente dijo: “al final es una vacuna que es un derecho, lo toma quien quiere, no es una obligación, y es también un experimento y eso lo han dicho desde las ONGs hasta las autoridades... Nadie es responsable excepto quien decide vacunarse entonces creo que tanto derecho tienen los que deciden vacunarse como los que decidimos que no y que ambas partes se deben de respetar y cuidarnos y tener respeto mutuo, es la base de todo”.

Aunque hay varios que no quieren la vacuna, muchos otros como Ricky Martin invitan a sus fans a vacunarse y en no creer en videos cospirativos, o Pepe Aguilar, quien le pidió a sus empleados que se vacunaran para que pudieran seguir trabajando con él.

¿Tú qué piensas?

