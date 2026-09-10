3 diseños de uñas que ayudan a disimular las cutículas secas

Una manicura puede trasformar por completo el aspecto de las manos, pero algunos detalles, como la resequedad alrededor de las uñas, pueden hacer que el resultado no luzca como esperabas. Elegir los tonos y diseños adecuados pude ayudar a suavizar visualmente estas zonas y conseguir una apariencia más cuidada.

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El llamado efecto filtro apuesta por colores, acabados y formas que favorecen las uñas sin necesidad de recurrir a diseños demasiado elaborados. Esta tendencia reúne diferentes opciones de manicura que permiten disimular las cutículas secas y lograr unas manos elegantes y prolijas.

¿Cómo cuidar la manicura?

Para cuidar la manicura, evita utilizar las uñas como herramientas y protege las manos al realizar tareas domésticas. Aplica crema hidratante y aceite para cutículas a diario para mantener la piel suave y evitar la resequedad. También es importante no retirar el esmalte ni las cutículas de manera agresiva. Utiliza productos adecuados para retirar el color y aplicar una capa de brillo para prolongar el acabado.

¿Qué manicura disimula la resequedad de las cutículas?

La manicura efecto filtro reúne diferentes colores, acabados y diseños que ayudan a disimular visualmente la resequedad de las cutículas. En lugar de cubrir las uñas con capa gruesas de esmalte, la propuesta busca dirigir la atención hacia la superficie de la uña y aprovechar los reflejos de luz para conseguir una apariencia más uniforme.

Una de las opciones es el milky pink, un rosa lechoso y semitransparente que, acompañado de una capa de brillo intenso, crea una superficie luminosa y suave. También puedes elegir esmaltes con acabados perlados o nacarados, especialmente en tonos marfil o rosa pálido, ya que sus pequeños destellos ayudan a suavizar visualmente el contorno de las uñas.

El nude melocotón cálido es otra alternativa para quienes tienen las cutículas enrojecidas o resecas. Sus matices cálidos aportan color a las manos, mientras que una micro-french con base traslúcida mantiene un aspecto natural y pulcro.

Finalmente, las soap nails, inspiradas en una estética limpia y minimalista, utilizan tonos rosados trasparentes con un acabado fresco. Estos diseños permiten lucir manos cuidadas sin centrar la atención en las zonas resecas alrededor de las uñas.