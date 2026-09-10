El maquillaje de ojos ideal para las pieles maduras

El maquillaje de ojos puede convertirse en un gran aliado para resaltar la mirada y conseguir un aspecto cuidado durante la jornada laboral. En las pieles maduras, elegir las texturas y técnicas adecuadas permite crear un resultado natural y favorecedor sin recargar el rostro.

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Para lograrlo, no es necesario recurrir a demasiados productos ni a maquillajes complicados. Con algunos pasos sencillos y tonos que aporten luminosidad, es posible conseguir una mirada definida y elegante, perfecta para acompañar looks de oficina.

¿Cómo cuidar las pieles maduras?

Cuidar las pieles maduras requiere una rutina constante que ayude a mantener la hidratación, luminosidad y elasticidad. Es importante limpiar el rostro suavemente, evitando productos que puedan resecar o irritar la piel. Después, aplica una crema hidratante adecuada para aportar confort y mantener la barrera cutánea. El protector solar debe utilizarse todos los días, incluso cuando no hay exposición prolongada al sol, para prevenir el daño causado por los rayos UV. También puedes incorporar productos con ingredientes como ácido hialurónico, vitamina C o retinoides, según las necesidades de la piel.

¿Cómo maquillar los ojos de una piel madura?

Para conseguir una mirada natural y favorecedora en pieles maduras, no es necesario utilizar demasiados productos. Estos dos diseños combinan tonos suaves y técnicas sencillas para aportar luminosidad y definición sin recargar el rostro.

Sombra mate con delineado sutil

Aplica una sombra beige o crema mate por todo el párpado. Luego, utiliza un tono marrón topo en la cuenca y difumínalo hacia arriba y hacia el exterior para crear profundidad. Completa el look con un delineado marrón muy fino a ras de las pestañas superiores y un pequeño toque de sombra clara en el lagrimal. Finaliza con máscara de pestañas para definir la mirada.

Maquillaje con una sola sombra

Elige una sombra en tonos champagne, rosa perlado o rose gold y aplícala con pequeños toques sobre el párpado móvil, concentrando el producto en el centro. Difumina suavemente los bordes hacia la cuenca para evitar cortes marcados y lleva un poco de la misma sombra al lagrimal para iluminar. Termina con máscara de pestañas para conseguir una mirada luminosa y natural.