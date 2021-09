¿La disciplina de Aristeo Cázares lo llevará lejos en MasterChef Celebrity?

Aristeo Cázares, campeón de Exatlón México, ¡está dejando todo en la cocina de MasterChef! ¿Llegará lejos con su disciplina y constancia?

Aristeo Cázares forma parte de MasterChef Celebrity, van tres episodios y en dos se ha ido a reto de eliminación, ¿llegará lejos con la actitud positiva que tiene, disciplina y constancia?

Aristeo Cázares en MasterChef Celebrity.

Nuestro querio “Agui-león” está en una nueva aventura, algo completamente diferente a lo que ha hecho o a lo que algún día imaginó hacer, algo que lo tiene totalmente fuera de su zona de confort, ¡la cocina! Y es que es uno de los participantes de MasterChef. en su primera versión Celebrity en México.

Aris es bueno corriendo, saltando, haciendo cosas extremas, en terrenos muy diferentes a este, ¡y no le está yendo tan bien! Van tres episodios al aire, en donde ha estado en dos retos de eliminación, al borde de quedar fuera. Cázares ha confesado en diversas ocasiones que nunca en su vida había cocinado, este es su primer acercamiento con la cocina. Cuando se le da una receta para seguir, el sabor lo tiene bien y la presentación no tanto, ¡pero cuando no, se le nota completamente perdido!

Afortunadamente no tiene tan mal sazón y ha logrado continuar en la competencia. Además, es un chico muy disciplinado, ¡hasta los Chefs/jueces se lo agradecieron y aplaudieron! Pues a todos lados va con una libreta y apunta lo que dicen, lo que enseñan, los comentarios que le hacen a sus compañeros y a él mismo y pregunta absolutamente todo lo que puede, ¡sí, es como el aplicado del salón!

Eso tiene mérito, quiere decir que le interesa estar ahí y que está comprometido con mejorar y presentar mejores cosas, pero... ¿será suficiente para llegar lejos en al competencia?

En el último capítulo estuvo a punto de salir, junto con Daniela “Bebeshita” y José Joel, estuvo en la cuerda floja y con un pie fuera de MasterChef Celebrity, ¡pero logró subir! Seguiremos viendo su crecimiento...

Síguelo y apóyalo en esta nueva etapa, todos los viernes a las 7:30 p.m. por Azteca UNO.

